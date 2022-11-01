В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского РОП, задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств сообщает пресс-служба МВД.

В ходе личного досмотра у местных жителей Самида Минаханова, Имрана Новрузова, Бахтияра Гасанова и уроженца Сабирабадского района Нурлана Бахшизаде были обнаружены метамфетамин и героин.

Решением районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

По данному факту продолжается расследование.