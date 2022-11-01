В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского РОП, задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств сообщает пресс-служба МВД.
В ходе личного досмотра у местных жителей Самида Минаханова, Имрана Новрузова, Бахтияра Гасанова и уроженца Сабирабадского района Нурлана Бахшизаде были обнаружены метамфетамин и героин.
Решением районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
По данному факту продолжается расследование.
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