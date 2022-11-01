Некогда один из люксовых отелей Баку Ramada Shamdan пришел в запустение.

На фото сотрудника Qafqazinfo можно увидеть, что в настоящее время окна почти на всех этажах отеля покрыты пылью, а стекла в некоторых даже разбиты. Это связано с пожаром, который произошел 11 марта этого года в Ramada Shamdan. Но даже в части отеля, не затронутой огнем, есть разбитые окна, которые заставили досками.

Отель прекратил свою деятельность еще задолго до пожара из-за банкротства его владельца Хафиза Мамедова. Законным представителем отеля является его сын Кянан Мамедов. В настоящее время Ramada Shamdan имеет задолженность по налогам в размере 64 045 манатов.

Отель расположен на улице Мамеда Араза, известной как «квартал миллионеров». Именно в этом отеле Хафиз Мамедов в свое время принимал в Баку испанский клуб «Атлетико» (Мадрид).