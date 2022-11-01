Итоговое заявление сочинской встречи разочаровывает.

Об этом в своем Телеграм-канале пишет зампред экс-правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

По его словам, хотя до встречи в политических и информационных потоках интенсивно циркулировали мысли об определенной субъектности Карабаха, но в самом тексте заявления упоминание о Карабахе полностью отсутствует.

Он отмечает, что даже в той части, которая касается миссии российских миротворцев, Карабах даже географически не упоминается. Вместо этого используется формулировка «в месте его (миссии) дислокации».

«Президент России намекнул, что некоторые части проекта заявления были удалены. Хотя, конечно, было бы интересно увидеть предварительный вариант текста, факт остается фактом: судя по всему, Азербайджану удалось убрать из текста упоминания о Карабахе. И вообще непонятно упоминание Алма-Атинской декларации 1991 года в таком документе», — пишет Ашотян.

Как пишет Ашотян, они неоднократно заявляли, что будут выступать за такой вариант урегулирования, который не будет противоречить перспективе и возможности права «народа» Карабаха на самоопределение.