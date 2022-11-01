Очередное дипломатическое фиаско Армении.

Так охарактеризовал встречу в Сочи лидеров России, Армении и Азербайджана армянский политолог, востоковед Сергей Мелконян.

«Закончилась встреча в Сочи. На сайте Кремля опубликовано заявление по итогам встречи.

1. В тексте нет упоминания Карабаха (Карабахский регион Азербайджана — прим. Минвала). Никакого. Даже в разделе, где развернут миротворческий контингент.

2. Нет упоминания о возвращении пленных. Это входит, по всей видимости, в «блок гуманитарных вопросов».

3. И главное, никаких договоренностей по выходу азербайджанцев с «оккупированных территорий» (кавычки наши — прим. «Минвала») Армении (порядка 220 кв.км.)», — отметил Мелконян.

По его словам, ничего, что исходит из интересов Армении, не отображено.