Правоохранители продолжают проводить следственные действия по делу об иностранном гражданстве бывшего президента Армении Армена Саркисяна, рассказали в Службе нацбезопасности РА.

«В рамках уголовного производства №61202621 в Следственном департаменте Службы национальной безопасности проводятся соответствующие следственные и другие процессуальные действия», — цитирует сообщение Службы нацбезопасности Sputnik Армения.

Какие-либо иные сведения по уголовному производству в ведомстве предоставлять отказались, пояснив, что они не подлежат разглашению.