Вооруженные силы Украины по состоянию на 31 октября 2022 года освободили 9 населенных пунктов Луганской области. Об этом говорится в заявлении начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в ходе телемарафона.

«На сегодня 9 населенных пунктов освобождено. И надеюсь, что наши защитники будут с каждой неделей эту цифру увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областной военных администраций давно хотят вернуться и работать», — отметил он.