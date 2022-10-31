Российские нефтегазовые компании могут получить возможность для развития в Азербайджане и Туркменистане. Об этом заявил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей и экс-глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

«Сегодня изучаются все дружественные нам страны, в том числе Азербайджан и Туркмения, потому что это будет «окно» для нас», — сказал он в кулуарах саммита ADIPEC в Абу-Даби (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, речь идет о морских разведочных блоках.