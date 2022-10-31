Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram.

«Я официально отказался от российского гражданства», — написал Тиньков.

Справка о выходе из гражданства, которую опубликовал предприниматель, датируется 26 октября.

В конце марта основатель TCS Group — головной структуры «Тинькофф банка» — Олег Тиньков был включен в санкционный список Великобритании. После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а группа «Интеррос» стал держателем примерно 35,08% акций компании.