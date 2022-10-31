Переговоры в Сочи, по понятным причинам, находятся в центре внимания журналистов, политиков и экспертов. Подробности дискуссий — за закрытыми дверями, и пока что в СМИ только короткие видео «открытых» для прессы фрагментов встреч и протокольные фотографии.

И вот эти протокольные фотографии оказались на редкость символичными. Одно и то же крыльцо, одна и та же стена. Но Ильхам Алиев, пожимая руку Владимиру Путину, стоит под своим зонтом, президент России — под своим. А вот Никол Пашинян робко примостился под зонтиком президента России. И кадры встречи, где Никол Пашинян, запинаясь, читает по бумажке, что он готов поддержать все российские предложения, лучшее тому доказательство.

Зонтики, конечно, не задуманная демонстрация. И не политический месседж в протокольном исполнении. Но картина получилась уж очень уж наглядной. И безошибочно отразила реальный политический расклад, нечаянно продемонстрировав, кто лихорадочно ищет место под российским «зонтиком», а кто проводит действительно независимую политику. И может позволить себе уже на старте дипломатического «марафона», на встрече с президентом России, расставить акценты и провести красные линии так, как это сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Карабахский конфликт — это уже история. Он был решен два года назад. В этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует, конечно, очень серьезных шагов и рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей».

Так что под российский зонтик Пашиняна пустили, а вот репутацию он себе «замочил» капитально.

Нурани, обозреватель