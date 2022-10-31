В Сочи отдельно от лидеров стран проводят встречу главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.