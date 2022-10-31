Состоялась пресс-конференция по итогам трехдневного визита турецких путешественников на освобожденные от оккупации территории.

Своими впечатлениями о поездке поделился президент Клуба путешественников Турции Салман Арынч.

Он отметил, что во время своего визита они стали свидетелями армянского вандализма:

«Мы совершили эту поездку, так как решили отметить День Республики в освобожденном Карабахе. В ходе визита мы посетили все освобожденные от оккупации территории, а сегодня посетили Худаферинский мост. Повсюду были разрушенные здания. Эти земли были оккупированы 30 лет назад. В то время предотвратить это вторжение не удалось. Таким образом, армяне, получившие поддержку от зарубежных стран, бесчеловечно учинили массовые убийства» (цитата по АПА).

Салман Арынч сказал, что по пути следования рядом с азербайджанскими флагами развевались флаги Турции: «Это показатель нашей дружбы, братства.

В то же время сегодня на этих территориях проводятся строительно-восстановительные работы: «Одним из основных вопросов является прокладка железнодорожной линии по Зангезурскому коридору. Надеюсь, мы станем также свидетелями этого».

Выступивший далее путешественник Угур Демирджан заявил, что во второй раз посещает освобожденные от оккупации территории. Он отметил, что, в частности, его поразили строительные работы, проведенные в Лачине за короткое время:

«Во время нашего первого визита в прошлом году мы прошли через Лачинский район. У нас не было возможности выйти из машины и рассмотреть все детально. Но наш нынешний визит поразил нас в хорошем смысле этого слова. Как известно, около 2 месяцев назад Лачин полностью перешел под контроль Азербайджана. После строительных работ, проведенных в этот период, я увидел совершенно другой Лачин».

Путешественники выразили уверенность в том, что поездка внесет вклад в развитие туризма, особенно в этих районах, и пообещали делиться впечатлениями на международных мероприятиях.