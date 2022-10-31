Пашинян выглядит политически ничтожным на фоне Ильхама Алиева — и Владимир Путин, разумеется, это видит.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Пашинян постоянно что-то клянчит у России. Если денег и оружия не дают — ну хоть под чужим зонтиком постоять — и то хлеб! Не зря съездил в Сочи», — обратил внимание Коротченко.

«Армения для России — чемодан без ручки, а нас уверяют, что это — ценный актив. И мы еще должны воевать за них и обслуживать их национальные интересы, защищать сепаратистов в Карабахе — в то время как они будут «шашлык кушать», — добавил эксперт.