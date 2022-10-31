31 октября начальник Службы государственной безопасности (СГБ), председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев принял главу представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане госпожу Драгану Коич.

Согласно информации СГБ, в ходе встречи Али Нагиев высказал свое мнение о гуманитарной миссии МККК в нашей стране, интенсивном процессе установления судеб наших граждан, пропавших без вести во время карабахских войн в результате агрессивной политики Армении и интенсивном процессе поиска, а также о том, что Армения не предоставляет информацию о пропавших без вести гражданах нашей страны.

Он СГБ также выразил признательность МККК за поддержку в эксгумации и идентификации останков граждан Азербайджана, обнаруженных в последнее время на освобожденных от оккупации территориях, и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям с МККК в ближайшее время будут достигнуты конкретные результаты по вышеуказанным фактам, вызывающим серьезную озабоченность в азербайджанском обществе.

Драгана Коич, в свою очередь, поблагодарила за теплый прием и отметила, что в рамках взаимовыгодного сотрудничества предприняты важные шаги для решения важных вопросов повестки дня, и подробно проинформировала о последних мероприятиях МККК.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, вызывающим обоюдный интерес.