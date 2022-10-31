Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что стороны обсудили вопросы приостановки Россией реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины.

Согласно информации Минобороны Турции, Хулуси Акар подчеркнул необходимость возобновления функционирования «зернового коридора»..

«Решение России приостановить участие в инициативе по поставкам зерна, которая является исключительно гуманитарной деятельностью и которую следует отделять от конфликтных ситуаций, должно быть пересмотрено», — приводятся в сообщении слова турецкого министра.

«Продолжение действия зерновой инициативы, которая вносит большой вклад в разрешение мирового продовольственного кризиса и демонстрирует возможность урегулирования существующих проблем путем сотрудничества и диалога, имеет огромное значение», — отметил Акар.

Глава ведомства заверил, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира и доступа к гуманитарной помощи в регионе.