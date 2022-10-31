По поручению министра обороны России Сергея Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации, сообщило Минобороны. Вручение повесток гражданам прекращается, призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершен.

Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме, заявили в ведомстве. В дальнейшем военкоматы будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.