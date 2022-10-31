Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован после неудачного падения возле здания Госдумы в Москве. Об этом «Лайфу» сообщил источник.

По его данным, гроссмейстер упал днём 29 октября в Георгиевском переулке. Медики диагностировали у 71-летнего Карпова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Шахматиста госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас Карпов находится в отделении нейрореанимации в НИИ им. Склифосовского. Врачи ввели его в искусственную кому.

Полиция проводит проверку.