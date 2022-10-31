РФ использует воздушное пространство Молдовы для атак на Украину, заявил представитель командования Воздушные силы ВСУ Юрий Игнат.

«Противник не впервые использует воздушное пространство суверенного государства Республика Молдова для воздушного терроризма по отношению к Украине, для атак по Украине. В частности, по нашим западным и юго-западным рубежам», — сказал Игнат.

Он утверждает, что радиолокационные средства Воздушных сил ВСУ неоднократно фиксировали дроны ВС РФ на расстоянии десяти километров от границы Молдовы и Румынии.