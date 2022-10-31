Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен на российские предложения.

«На «Валдае» вы утверждали, что поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона… Хочу еще раз подчеркнуть, что по Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеюсь поддержите предложения сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления по итогам встречи. Армения предложила это, но до сих пор нет подтверждения, что РФ поддерживает это предложение. Хочу подчеркнуть, что это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге. Во время пражских переговоров ориентировался на ваши публичные заявления по Карабаху», — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.