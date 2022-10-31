Выступая на церемонии вручения награды VIII Всемирного турецкого медицинского конгресса и «Дань истории медицины и общему наследию» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «мы рассматриваем видение нашего общего будущего вместе с братскими и дружественными странами».

Говоря о проблемах, вызванных пандемией COVID-19, президент Турции отметил, что постулаты великого Ибн Сины проявились в усилиях, предпринятых для спасения от этой напасти, охватившей человечество. По его словам, наша общая культура стоит за усилиями, предпринимаемыми в разных регионах мира, чтобы относиться к людям не как к инструменту, а как к личности.

Затем Реджеп Тайип Эрдоган вручил министрам здравоохранения стран-членов ОТГ награду VIII Всемирного турецкого медицинского конгресса и «Дань истории медицины и общему наследию».

После церемонии награждения гости ознакомились со стендами совместного бизнес-форума и выставки стран тюркского мира в сфере здравоохранения, побеседовали с представителями участвующих в выставке компаний об их достижениях и программах дальнейшего развития.