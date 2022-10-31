Cчета в банках Узбекистана с начала года открыли 67 тысяч граждан России. Такое число раскрыл председатель правления Центрального банка страны Мамаризо Нурмуратов, передает РИА Новости.

«Около половины из них на постоянной основе работают и находятся в Узбекистане», — заявил он. Председатель ЦБ отметил, что иногда россияне приезжают в Узбекистан и конвертируют рубли в доллары. «Такие случаи под нашим контролем», — подчеркнул Нурмурадов.

Нерезиденты теперь могут открывать счета и карты в местных банках только после непрерывного пребывания в Узбекистане более 15 дней. По данным МВД Узбекистана, в январе-сентябре в республику въехали 318,15 тысячи россиян, 189,175 тысячи — во втором квартале. Восемнадцать получили узбекское гражданство.