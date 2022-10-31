Началось судебное следствие по уголовному делу бывшего судьи Ильяса Махмудова, обвиняемого во взяточничестве.

На заседании под председательством судьи Фахмина Гумбатова в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям был зачитан обвинительный акт, сообщает АПА.

В обвинительном акте указано, что Ильяс Махмудов в период работы на должности судьи Сумгайытского городского суда в 2008-2019 годах брал взятки от физических лиц за умышленное вынесение несправедливого постановления об удовлетворении требований истцов по различным гражданским делам, находившимся в его производстве.

В связи с этим он преднамеренно вынес несправедливые решения по 2 делам.

Кроме того, Ильяс Махмудов включил заведомо ложные сведения в 25 постановлений, принятых им по другим незавершенным делам.

За указанный период обвиняемому удалось представить в соответствующие учреждения незаконные судебные документы, связанные с определением трудового стажа и инвалидности, и на этом основании были незаконно выплачены пенсии на общую сумму 243 441 манат.

Согласно обвинительному акту, ущерб, причиненный по уголовному делу бывшего судьи Ильяса Махмудова, составляет 214 тыс. манатов.

На основании собранных доказательств Ильяс Махмудову предъявлено обвинение по статьям УК 295.1 (вынесение заведомо несправедливого приговора или постановления), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (служебный подлог).

Потерпевшим по делу признан Государственный фонд социальной защиты.

Бывший судья не признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Он полностью отверг выдвинутые против него обвинения.

Процесс продолжится 14 ноября.

Ильяс Махмудов был арестован в июле этого года Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуратуре. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.