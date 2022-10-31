В следующем году ожидается повышение пенсий в Азербайджане на 14,5 — 15 процентов.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что повышение коснется всех пенсионеров, сообщает Trend .

Председатель комитета подчеркнул, что около 48 процентов государственного бюджета на следующий год составляют расходы на социальную защиту.

Отметим, что государственный бюджет на 2023 год, как и в предыдущих годах, является социально-ориентированным. В 2023 году на соцзащиту предусмотрено выделить 15,2 миллиарда манатов, что на 1,3 миллиарда, или 9,3 процента больше, чем в текущем году.

Доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем в истории страны.

В 2023 году расходы государственного бюджета прогнозируются в размере 33,3 миллиарда манатов, что на 1 миллиард манатов больше, чем в 2022 году, и на 5,9 миллиарда манатов больше, чем в 2021 году.