В Псковской области России взорвались два боевых вертолета Ка-52.

Они находились на военном аэродроме, недалеко от границы с Латвией. Вертолеты стояли просто на ремонте, уточняет Baza.

Хлопки военные услышали около 22:00, а после увидели разбросанные обломки двух Ка-52. Взрыв был такой силы, что обломки раскидало на 200 м вокруг.