Главная тема сегодняшней встречи Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна — реализация трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по урегулированию в Карабахе и дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. Об этом пишет близкий к Кремлю telegram-канал «Пул N3».

«С момента подписания знаменитого соглашения прошло два года, но до воплощения его в жизнь пока еще очень далеко. Одна из причин тому — курс, взятый официальным Ереваном в сторону западной поддержки — от знаменитого визита Нэнси Пелоси до скандального заявления Макрона, приглашения на свою территорию наблюдателей ОБСЕ, вашингтонские и брюссельские схемы урегулирования.

Россия всегда была заинтересована в мире в Закавказье, а сейчас еще одна точка напряженности у южных границ ей совсем ни к чему. Поэтому от Еревана сегодня ждут конкретных шагов навстречу к устойчивому миру», – отмечает telegram-канал.