МВД Эстонии намерено расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 м для возведения там дополнительных объектов. Об этом сообщает телеканал ERR.

«Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции», — сказал руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги. Он добавил, что после изменений вся приграничная зона будет выровнена, что сделает понятными запретные для нахождения зоны.