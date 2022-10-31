31 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской Экономической Комиссии ООН Ольгой Алгаеровой.

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече было отмечено, что в текущем году отмечается 30-летие членства Азербайджана в ООН, было выражено удовлетворение всесторонним сотрудничеством нашей страны со структурами и специализированными организациями ООН, в том числе с Европейской экономической комиссией.

Было сказано об успехах, достигнутых Азербайджаном в достижении Целей устойчивого развития.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН.