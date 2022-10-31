Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по «зерновой сделке», несмотря на колебания со стороны России. Об этом он сказал на медицинском саммите в Стамбуле, передает газета Hurriyet.

По словам турецкого лидера, произведенная на территориях Украины и России пшеница должна была поступить в те страны, который столкнулись с голодом. Президент отметил, что благодаря совместному механизму, созданному в рамках соглашения между Турцией, Украиной, Россией и ООН, украинская пшеница стала доступной для всего мира и помогла уменьшить продовольственный кризис.

«Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы служить человечеству», — сказал Эрдоган.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.