1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13° тепла, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем местами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки будут интенсивными, в горах возможен снег. Ночью и утром туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-9° тепла.