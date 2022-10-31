Илон Маск собирается внедрить в Twitter плату за верификацию аккаунтов. Пользователи, которые уже обзавелись синей галочкой, должны будут заплатить за то, чтобы значок верификации оставался в их профиле, пишет Paper.

Как сообщает журнал, руководство социальной сети в выходные обсуждало это на рабочем совещании. Сам Илон Маск накануне сообщил в Twitter, что «весь процесс проверки пересматривается», но не подтвердил и не опроверг сообщения о переходе на платную модель верификации.

The Verge поясняет, что верификация станет частью премиальной подписки Twitter Blue, запущенной год назад. Сейчас она стоит 4,99 доллара в месяц и позволяет пользователям настраивать значки приложений, отменять твиты или добавлять их в закладки, использовать «режим чтения» для более удобного просмотра длинных цепочек сообщений.

В новых реалиях у верифицированных пользователей будет 90 дней, чтобы подписаться на Twitter Blue или они лишатся своей синей галочки. Запуск новой функции планируется в срок до 7 ноября 2022 года, причем стоимость Twitter Blue при этом увеличится до 19,99 доллара.