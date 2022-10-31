Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась в Казахстан и Узбекистан.

В Астане и Ташкенте Бербок проведёт переговоры со своими коллегами Мухтаром Тлеуберди и Владимиром Норовым.

«Государства Центральной Азии всегда надеялись стать мостом между Россией, Китаем и Европой. Теперь они опасаются, что станут для этих стран разменной монетой», — сказала Бербок перед своим отъездом.

Она считает, что «за предложениями Кремля — стать частью «русского мира» — стоит не предложение дружбы, а скрытая угроза».

В ходе трёхдневного визита в Казахстан и Узбекистан главу немецкого МИДа будет сопровождать делегация, специализирующаяся на секторах энергетики и инфраструктуры.

Сразу после поездки по Центральной Азии Анналена Бербок отправится в Мюнстер, где в четверг откроется двухдневный саммит стран «Большой семёрки».