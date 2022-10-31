Украинские СМИ сообщают о работе ПВО и прилетах в разных регионах страны.

Так, мэр Харькова сообщил о двух «прилетах». «Враг ударил по объекту критической инфраструктуры», — заявил он.

Харьковский метрополитен сообщил об остановке работы.

В Запорожье пострадала критическая инфраструктура. В городе отключили энергоснабжение, сообщил исполняющий обязанности главы Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты, есть разрушения, пишет УНИАН.

Сообщается об атаке одного из объектов критической инфраструктуры Черкасской области.