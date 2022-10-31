В Катаре подписано соглашение между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Торгово-промышленной палатой Катара о создании совместного бизнес-совета Азербайджан — Катар.

Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и член правления Торгово-промышленной палаты Катара Али бин Абдуллатиф аль Меснед, сообщили Trend в Агентстве.

Согласно информации, бизнес-совет Азербайджан-Катар станет платформой, на которой будут обсуждаться общее состояние и будущие направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, продвигаться деловые связи между предпринимателями. В целях дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Катаром бизнес-совет будет поддерживать инициативы предпринимателей, содействовать установлению прямых связей между бизнесом двух стран, в том числе МСБ, организовывать взаимные визиты, встречи, совместные семинары и круглые столы с участием предпринимателей, а также содействовать развитию экономических отношений. Будет осуществляться обмен коммерческой, торгово-экономической, научной, технологической и другой информацией, оказываться поддержка в создании и функционировании совместных предприятий.