Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2023 году, скорее всего, будет воевать против Украины примерно так же, как и сейчас, без применения каких-либо принципиально новых видов оружия, в том числе ядерного.

К таким выводам пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

«Путин, вероятно, не оставляет надежды добиться своих максималистских целей в Украине с помощью обычных военных средств, которые он преследует параллельно с усилиями сломить волю Украины к борьбе и волю Запада продолжать поддерживать Киев», – считают эксперты ISW.

По их мнению, Путин вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, за исключением внезапного краха российских военных, что позволит украинским силам осуществлять неконтролируемое продвижение по всему театру военных действий. Такая ситуация возможна, но маловероятна, предполагают в ISW.

Также аналитики отмечают низкую вероятность того, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Он, по их мнению, скорее всего, будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и нападения на НАТО, однако это будет «часть его усилий сломать волю Запада продолжать поддерживать Украину».