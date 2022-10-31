Продолжается визит 30 членов «Клуба путешественников Турции» в освобожденный от оккупации Карабах и Восточный Зангезур.

Турецкие путешественники после Шуши, Агдама, Кельбаджара и Лачина посетили Зангилан, передает АПА.

Поездка стартовала в селе Агалы Зангиланского района. Гости ознакомились с восстановлением села Агалы после освобождения Зангилана от армянской оккупации, переселением жителей и проживанием в селе.

Им была предоставлена информация о строительных и восстановительных работах, которые будут проводиться в Зангиланском районе, а также о генеральном плане города. Планируется, что после Зангилана гости отправятся в село Худаферин Джебраильского района.

Делегацию возглавляет президент Клуба путешественников Турции Салман АВК, который считается одним из 50 основных международных путешественников в мире.