Продолжается визит 30 членов «Клуба путешественников Турции» в освобожденный от оккупации Карабах и Восточный Зангезур.
Турецкие путешественники после Шуши, Агдама, Кельбаджара и Лачина посетили Зангилан, передает АПА.
Поездка стартовала в селе Агалы Зангиланского района. Гости ознакомились с восстановлением села Агалы после освобождения Зангилана от армянской оккупации, переселением жителей и проживанием в селе.
Им была предоставлена информация о строительных и восстановительных работах, которые будут проводиться в Зангиланском районе, а также о генеральном плане города. Планируется, что после Зангилана гости отправятся в село Худаферин Джебраильского района.
Делегацию возглавляет президент Клуба путешественников Турции Салман АВК, который считается одним из 50 основных международных путешественников в мире.
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