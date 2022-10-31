Из-за мер по сокращению расходов Правительство Британии решило отказаться от планов построить новый флагман для британского флота. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Express.

«Национальный флагман не будет построен в ближайшее время. Команда премьер-министра считает его несущественным, и поэтому он исключён из списка в целях экономии», — сообщил источник издания. Работы над кораблём Королевского флота должны были начаться в этом году, идею ранее предложил экс-премьер Борис Джонсон. По планам флагман должен был стать заменой королевской яхте «Британия», которая была выведена из эксплуатации в 1997 году. Но новый премьер-министр Риши Сунак «потопил» планы по строительству судна, пишет издание.

При этом королевские источники отвергли проект как «слишком величественный» символ, чтобы представлять монархию 21-го века.