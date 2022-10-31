Деллегации Укрианы, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) согласовали план движения судов по гумкоридору на 31 октября, в том числе 12 судов из украинских портов. Об этом говорится в заявлении представительства ООН в СКЦ.

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН <…> проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — сказано в сообщении.

В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках «зерновой сделки».