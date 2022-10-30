Я помню, как в ноябре прошлого года наши партнеры боялись произносить слово «Javelin». Сама идея передачи Украине летального оружия, даже оборонного типа, вызывала в глазах собеседников страх.

Я помню, как в апреле нам говорили: «Артиллерия? Страны НАТО никогда не будут поставлять тяжелое оружие против российских войск. HIMARS? Забудьте это слово».

Об этом в своем «Телеграм»-канале написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

«Я помню, как в мае нам говорили, что Украина – это Европа, но мы не сможем получить статус кандидата в ЕС, потому что есть страны, которые никогда этого не поддержат. От совета «принять и смириться» до положительного решения Совета Европы прошло менее месяца.

Такие же истории можно привести о SWIFT, нефтяном эмбарго, ленд-лизе, современных зенитно-ракетных комплексах и многих других вещах, которые уже стали обыденностью.

Сегодня украинцы пишут историю в прямом эфире, изменяя реальность своими руками: каждый солдат в окопе становится субъектом геополитических процессов, а каждый дипломат влияет на создание нового миропорядка», — пишет чиновник.

«Каждый разговор, заявление или месседж в Twitter программирует информационную повестку дня, задает дискуссию и изменяет реальность путем изменения позиции западных элит.

Президент Зеленский и украинская дипломатия доказали: в украинских учебниках по международным отношениям нет слов «нет» или «никогда». Там есть слова «когда» и «как».

Впереди нас ждет долгий и сложный путь, но дорога всегда выстраивается для идущего. Пройдет немного времени – и Украина, наконец, получит американские Abrams и немецкие Leopard. У нас на вооружении появятся БМП Marder, а в небе – истребители F-16. Украинские HIMARS будут уничтожать российскую логистику в глубоком тылу с помощью ракет ATACMS, а наши города будут надежно защищать IRIS-T, NASAMS, Hawk и C-RAM. Современные же антидроновые системы навсегда закроют пространство от иранских дронов-террористов, превратив их из неприятности и угрозы – в рекламную рассылку в папке «Спам» на почте», — отмечает Подоляк.

«Сегодня кому-то может показаться, что освобождение территорий, военное поражение России, трибунал над российскими преступниками, российские репарации или полноценное вступление Украины в НАТО – далекие и недостижимые цели.

Но это не просто цели – это план. И мы идем по нему, опережая график.

Эта война закончится так же быстро и внезапно для многих, как и началась, но самая сложная часть пути еще впереди.

Зима близко. Впереди нас ждет долгая и темная ночь. Но за ней точно взойдет рассвет.

Украинский рассвет», — резюмировал советник руководителя Офиса президента Украины.