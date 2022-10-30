Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого обсудили возможные будущие действия России. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора. Подробно остановились на вопросе обеспечения нашей армии боеприпасами и ремонта военной техники. В заключение подробно проанализировали уже сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги. Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы», — отметил президент Украины.