«Я приезжал сюда четыре месяца назад. В то время мы могли проехать здесь при сопровождении службы безопасности. Мы увидели Лачин заброшенным и пустым. На обочинах дорог были таблички на армянском языке. Нам не разрешали останавливаться и фотографировать». Об этом заявил член Клуба путешественников Турции Угур Демирджан.

«Я вернулся через четыре месяца и очень рад, что мы стали первыми путешественниками, посетившими Лачин после его освобождения. Я доведу до всего мира сведения об армянском вандализме, который мы здесь увидели.

Меня очень радуют строительные работы в Лачине. Я был поражен тем, сколько работы было сделано за два месяца. Верю, что скоро сюда вернется жизнь», — приводит АПА его слова.