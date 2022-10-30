В результате обрушения моста в индийском штате Гуджарат погибли не менее 91 человека.

«Погиб по меньшей мере 91 человек. Идут поиски ещё более сотни граждан, которые упали в реку. Правительство берёт на себя ответственность за трагедию», — сообщает телеканал NDTV со ссылкой на властей.

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По меньшей мере 40 человек погибли при обрушении вантового моста в западном индийском штате Гуджарат. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NDTV.

Мост рухнул, когда на нем находились около 500 человек. Более 100 человек оказались под водой. На месте ЧП работают спасатели.

Трагедия произошла на мосту Морби на реке Маччху. Он был построен еще 140 лет назад, несколько лет был на реконструкции и открылся для посетителей всего четыре дня назад. Премьер-министр Нарендра Моди держит на контроле спасательную операцию, к которой присоединились местные жители.

