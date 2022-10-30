Турецкая компания Baykar намерена в ближайшем будущем оснастить беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса «воздух – воздух» для борьбы с дронами-камикадзе.

Об этом заявил генеральный директор Baykar Галук Байрактар, сообщает Daily Sabah.

«Вскоре у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты «воздух – воздух»; не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим испытания», – отметил Байрактар.

Во время выставки SAHA Expo, проходившей в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на своих беспилотниках.

«Это проверенные боеприпасы, которые могут изменить правила игры в небе», — подчеркнул генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.