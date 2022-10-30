России необходимо в срочном порядке возобновить действие зерновой сделки, чтобы Украина смогла продолжать экспорт сельхозпродукции.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

«Президент Путин должен прекратить делать продовольствие оружием и закончить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить сделку, чтобы продовольствие попало к тем, кто в нем больше всего нуждается», — подчеркнула Лунгеску.

По ее словам, зерновую соглашение, которое было принято в Турции, поддерживают все страны-члены Альянса.

«Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире», — добавила пресс-секретарь.