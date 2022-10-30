«Нам захотелось отметить День Республики в Карабахе. Прекрасно видеть освобожденный Карабах, руководствуясь девизом «одна нация, два государства», именно здесь пережить эти эмоции. Я очень счастлив тем, что нахожусь в освобожденном Карабахе». С данным заявлением выступил член Клуба путешественников Турции Вурал Озметик, пишет АПА.

Он отметил, что в следующий приезд сюда он хотел бы увидеть, что на эти земли вернулись их истинные хозяева: «Я горжусь вами. Говорить «Турция» то же самое, что говорить «Азербайджан». Как турецкое государство, мы много страдали от армян и всегда в итоге побеждали. Я очень опечален армянским вандализмом, который вижу в Карабахе в течение нескольких дней. Но они должны понимать, что турок всегда сможет победить. Мне очень понравились строительные работы, которые я увидел в Карабахе.

Да упокоит Аллах души наших шехидов».