Продолжается визит членов Клуба путешественников Турции в Лачин, среди них есть и предприниматель Фатима Карагёзлю.

Она отметила, что везде видит следы массовых убийств, совершенных армянами и армянского вандализма.

«Они сначала вторглись на чужую землю, а потом в страхе убежали, сжигая и уничтожая все. Здесь мы увидели человеческую драму. Со мной приехали сюда две мои сестры. Нас очень расстроило то, что мы увидели. Разрушение такого большого города, как Агдам, нас очень расстроило. Весь мир должен узнать об этом.

Мы приехали сюда как на свою родную землю. Я сделала здесь много фотографий, буду говорить об увиденном везде, чтобы этот вандализм больше никогда не повторился», — приводит АПА ее слова.