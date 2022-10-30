Оказывается, в Турции — армянская община, и живет она там припеваючи! Даже депутатов своих в турецком парламенте имеет. А как же крики брызгающего слюной пропаганд@на-«востоковеда» о зловещих планах «Великого Турана»? Как же он уже всех зае…. , знАчитЬ!

Армянское население Карабаха точно также может жить и благоденствовать в составе Азербайджана, очевидно же.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.