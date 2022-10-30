Супругу спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Полу, который пострадал в результате нападения, уже лучше. Об этом сообщила сама политик.

«Излияние молитв и тёплых пожеланий от многих членов Конгресса является утешением для нашей семьи и помогает Полу прогрессировать в его выздоровлении. Его состояние продолжает улучшаться», — говорится в сообщении.

Пелоси поблагодарила правоохранителей и экстренные службы за быстрое реагирование. Политик также выразила признательность медикам, которые оказывают всю необходимую помощь её супругу.