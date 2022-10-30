Удар по российским кораблям в аннексированном Севастополе в субботу был нанесён ВСУ, пишет The New York Times.

Ранее Украина официально не подтверждала причастность к ударам по Севастополю, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Россия «выдумывает теракты на собственных объектах».

В OSINT-исследовании сообщества GeoConfirmed в Twitter говорится, что в Севастопольськой бухте было поражено не менее трех кораблей Черноморского флота России. Надводные беспилотники USV фактически прорвали оборону россиян

Проанализировав множество видео, опубликованных очевидцами, OSINT-исследователи подтвердили, что россияне пытались сбить БПЛА с двух разных позиций, в том числе из вертолета.

На один беспилотник сбросили взрывчатку, после чего трансляция на БПЛА прервалась.

Также на видео попала атака на корабли класса «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», а также на тральщик «Иван Голубец». Вероятно, беспилотникам все же удалось врезаться в судна.

На основании отснятого материала можно сделать вывод, что USV находилися рядом как минимум с 4 кораблями и для атаки цели делали почти разворот, отмечают аналитики.