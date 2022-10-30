Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 3–4 ноября совершит визит в Китай, во время которого обсудит с руководством страны захватническую войну России против Украины.

Об этом сообщила служба печати и информации федерального правительства ФРГ.

«4 ноября 2022 года канцлер Шольц сначала встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. Затем канцлер проведет переговоры с премьер-министром Ли Кэцяном. Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, международным вопросам, таким как борьба с изменением климата, захватническая война России в Украине и ситуация в регионе Восточной Азии», – идет речь в сообщении.

В поездке канцлера Шольца будет сопровождать бизнес-делегация.