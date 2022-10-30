МИД Таджикистана вслед за МИД Узбекистана отреагировал на интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона, в котором заявлялось о производстве в стране иранских беспилотных летательных аппаратов, которые затем применяют в Украине.

В МИД Таджикистана рекомендовали Гордону «впредь аккуратно подходить к подобного рода комментариям и проверять достоверность распространяемой информации».

Ранее МИД республики Узбекистан опубликовал заявление, в котором опроверг, что иранские дроны собираются на территории республики.

Позже Гордон заявил, что ошибся и «имел в виду не Узбекистан, а Таджикистан».