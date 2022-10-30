В результате трагедии, произошедшей 29 октября в районе Итевон в Сеуле, есть погибшие и раненые.

Среди погибших и раненых нет граждан Азербайджана.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Южной Корее.

«В настоящее время нет информации о наличии наших граждан среди погибших и пострадавших.

Просьба ко всем нашим соотечественникам при необходимости немедленно обращаться в посольство», — заявили в дипмиссии.

Как сообщалось, в давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших — 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.

Среди погибших иностранцев — три россиянки.